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Участник обмена заключенными между РФ и Западом рассказал, как на самом деле живут в США

Россиянин Селезнев развеял миф о среднем классе и свободе слова в США

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Россиянин Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам заключения за кибермошенничество и вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между РФ и Западом, заявил, что в Соединенных Штатах больше нет среднего класса и свободы слова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Селезнева, сегодня американское общество делится на очень богатых и очень бедных.

«Там очень много бедных, нищих. Это иллюзия, что в США все хорошо с точки зрения денег. Там стирается средний класс: есть очень бедный и очень богатый. С деньгами там не все хорошо», — отметил россиянин.

Он также добавил, что со свободой слова в США тоже не все хорошо.

До этого Селезнев рассказал ТАСС, что узнал об обмене по нелегальному телефону одного из заключенных. До последнего момента он не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.

Селезнев провел 10 лет в американской тюрьме. После возвращения на Родину он признался, что чуть не упал в обморок, когда президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

Ранее вернувшийся по обмену Роман Селезнев назвал страны, из которых США не могут «похитить».

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Обмен заключенными РФ и Запада
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