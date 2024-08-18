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Профессор петербургской консерватории отдала мошенникам 4,9 млн рублей

В Петербурге профессор консерватории лишилась 4,9 млн рублей из-за мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова перевела мошенникам почти 5 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

Аферисты за два дня оставили профессора без накоплений, они представлялись сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры, ввели женщину в заблуждение и убедили передать курьеру наличными крупную сумму якобы для перевода этих средств на безопасный счет.

За два дня профессор консерватории несколько раз встречалась с курьерами, наличными она передала мошенникам 4,4 млн рублей, еще 530 тысяч перевела на указанные реквизиты. Общий ущерб составил 4,9 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что во Владивостоке полицейские задержали 22-летнего мужчину, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей. Полученные от пенсионеров средства переводил на подконтрольный мошенникам счет, оставляя себе вознаграждение. Известно, что он может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям в Уссурийске и Большом Камне.

Ранее в Петербурге ученый лишился миллионов после звонка «губернатора».

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