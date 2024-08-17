В Петербурге ученый лишился миллионов после звонка «губернатора»

Ученый из Санкт-Петербурга потерял более двух миллионов рублей из-за телефонного обмана. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как выяснили журналисты, 88-летнему ведущему научному сотруднику Федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН) позвонил мошенник, представившись губернатором города. Он заявил, что из бюджета города были похищены деньги, и что переводы осуществлялись через счета мужчины.

В результате ученый снял 2,32 млн рублей и передал их курьеру, который якобы должен был разместить средства на «защищенных счетах».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В пятницу задержали 27-летнего безработного из поселка Кучаниха в Новосибирской области по подозрению в совершении преступления.

До этого 67-летняя учительница из Березовского поддалась на уловки телефонных мошенников и лишилась всех накоплений, россиянка поверила, что ее деньгами могут завладеть неизвестные.

Ранее жительница Березовского поддалась на уловки телефонных мошенников и лишилась всех накоплений, россиянка поверила, что ее накоплениями могут завладеть неизвестные.