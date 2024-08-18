Названа сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования

При реализации в России национального проекта в сфере образования было похищено свыше 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 миллионов рублей», — сказал он.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования. По его словам, факт мошенничества произошел в 2021 году.

16 августа газета «Ведомости» написала, что правительство России подготовило главный национальный проект по развитию экономики, который объединил в себе восемь федеральных инициатив. Восемь инициатив также определяют восемь основных направлений работы: малый и средний бизнес, финансовый рынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока — «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Новый нацпроект предусматривает достижение высоких показателей с шестилетним горизонтом планирования — 2025–2030 годы, при этом большинство верхнеуровневых показателей повторяют то, о чем говорилось в майских указах президента РФ Владимира Путина.

Ранее Минфин РФ раскрыл расходы бюджета России на нацпроекты.