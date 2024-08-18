Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венесуэле проходит масштабная акция в поддержку Мадуро

РИА: в Каракасе тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро

close
100%
Miraflores Palace/Reuters

Тысячи граждан Венесуэлы собрались в центре Каракаса, чтобы выразить поддержку президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро, одержавшему победу на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я здесь выступаю за мир и против фашизма, празднуя победу нашего президента Николаса Мадуро», — сказала в беседе с корреспондентом агентства венесуэлка Хулия Санчес, которая принимает участие в акции в поддержку лидера страны.

В конце июля газета The New York Times написала, что США заинтересованы в отставке Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории Венесуэлы обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Боливарианской республики на север.

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами