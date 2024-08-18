В Венесуэле проходит масштабная акция в поддержку Мадуро

Тысячи граждан Венесуэлы собрались в центре Каракаса, чтобы выразить поддержку президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро, одержавшему победу на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я здесь выступаю за мир и против фашизма, празднуя победу нашего президента Николаса Мадуро», — сказала в беседе с корреспондентом агентства венесуэлка Хулия Санчес, которая принимает участие в акции в поддержку лидера страны.

В конце июля газета The New York Times написала, что США заинтересованы в отставке Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории Венесуэлы обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Боливарианской республики на север.

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.