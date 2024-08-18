Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» и владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что поддержание разговора с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и «сливом» персональных данных.

Юрист напомнил, что мошенники отлично владеют методами социальной инженерии, поэтому поддаться их уловкам может любой, даже самый подкованный собеседник. Так, например, они подталкивают к принятию неверных решений торопя собеседника, а также угрожая блокировкой карты или последствиями для близких.

«К тому же, если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим «коллегам» или использовать его для дальнейших манипуляций», — добавил Палюлин.

Кроме этого, эксперт отметил, что вернуть деньги, которые были отданы мошенникам, практически нереально. Поэтому он рекомендовал при подозрительных звонка незамедлительно положить трубку и самостоятельно связаться с профильной организацией.

До этого в банке рассказали, что чаще всего мошенники при звонке гражданам используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС».

Ранее в Петербурге ученый лишился миллионов после звонка «губернатора».