В МАГАТЭ призвали к сдержанности после атаки дрона на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился ко всем сторонам с призывом к максимально возможной сдержанности после субботней атаки беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Гросси выразил обеспокоенность по поводу новой эскалации угроз ядерной безопасности, которые оказывают влияние на ЗАЭС. Он подчеркнул свою глубокую тревогу и вновь призвал все стороны к высокой степени сдержанности, а также к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для обеспечения защиты станции, отметил глава агентства.

17 августа беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Об инциденте проинформировали находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал удар дрона ВСУ по территории возле ЗАЭС актом неприкрытой агрессии против мирных жителей.

Ранее политолог предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС со стороны украинских войск.