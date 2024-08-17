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В Армении выявили 20 случаев заражения лихорадкой Западного Нила

Эпидемиолог Чахмахчян: в Армении 20 человек заразились лихорадкой Западного Нила

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frank60/Shutterstock/FOTODOM

В Армении 20 человек заразились лихорадкой Западного Нила, один из них не выжил. Об этом сообщил замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, об этой болезни известно давно, однако в Армении она не была до сих пор распространена.

7 августа Роспотребнадзор по Татарстану сообщил о 15 случаях заболевания лихорадкой Западного Нила в республике. В пресс-службе ведомства отметили, что болезнь передается от комаров и не передается от человека. Роспотребнадзор порекомендовал местным жителям максимально защищать помещения от залета комаров и использовать средства личной профилактики, находясь в природных условиях.

До этого профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявлял, что в России важно бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения лихорадкой Западного Нила. Он уточнял, что этой болезнью заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

Ранее врач рассказала, как распознать заражение лихорадкой Западного Нила.

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