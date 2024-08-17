Посол Венесуэлы в РФ назвал ситуацию в стране стабильной

Посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что ситуация в Венесуэле стабилизировалась благодаря действиям служб безопасности, однако внешние силы продолжают провокации. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

«Страна уже находится в мире и спокойствии. Все благодаря тому, что службы безопасности своевременно приняли меры по восстановлению спокойной ситуации», – сказал Веласкес, отметив сильные позиции президента республики Николаса Мадуро, которые также сказались на возвращение страны «на путь стабильности».

По словам дипломата, «внешние силы империализма все еще пытаются проводить акции», при этом заверил, что их действия не принесут результата.

До этого Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии Лулы да Силвы и Густаво Петро о проведении внеочередных президентских выборов в стране, после того как оппозиция не признала результатов голосования.

Ранее США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти.