Волонтеры «Единой России» помогли эвакуировать жителей Курской области

Активисты «Молодой гвардии ЕР» (МГЕР) и «Волонтерской роты» помогли жителям Курской области отправиться в другие регионы. Об этом сообщается в Теlegram-канале «Единой России».

Отмечается, что волонтеры сопровождают жителей подвергшегося атаке ВСУ региона из пунктов временного размещения на вокзал и помогают с погрузкой в поезд.

По словам председателя «Волонтерской роты» Станислава Кузьменко, в фокусе внимания активистов — семьи с детьми.

«Доносим тяжелые вещи и помогаем расположиться в поезде. Только вчера в Санкт-Петербург и другие регионы отправили почти 200 человек. При необходимости на месте их также встречают наши волонтеры», — рассказал Кузьменко.

Также сообщается, что волонтеры ЕР передали в больницы Курской области лекарства от фонда «Наша правда».

Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин отметил, что большую партию медицинских препаратов передали в Курскую городскую больницу скорой медицинской помощи и областную больницу. Также лекарства доставили в больницу Льгова.

«Помимо всего, что нужно для проведения операций, восстановительных процедур, фонд передал медицинские изделия для терапевтического отделения», — добавил Амелин.

Помимо этого, активисты привезли в пункты временного размещения в Курске одежду, бытовую технику и спальные принадлежности.

На сайте «Единой России» сообщается, что с 7 августа партия направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей.

Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства радиоэлектронной борьбы для карет скорой помощи.

Гуманитарная помощь направлена из Орловской, Тульской, Воронежской областей, Москва, Татарстана, а также из других регионов.

На территории Курской области создан волонтерский центр, в его работе задействованы более 70 активистов.