Замглавы минздрава Ингушетии уличили в махинациях с бюджетом на 100 млн рублей

Замглавы минздрава Ингушетии незаконно организовал заключение госконтрактов на сумму 100 млн рублей, выгодополучателем от которых стала его семья. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

По данным следствия, уже бывший заместитель министра здравоохранения провернул преступную махинацию в период с марта по август 2020 года. Контракты на поставку медицинского оборудования номинально заключались с фирмой, принадлежащей его родственнику. Возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

До этого сообщалось, что в России за полтора года было изъято 3,3 тыс. домов и квартир по делам о коррупции. Также были конфискованы 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши (дорогие часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги), а также множество ценных бумаг. Все они были приобретены чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена.

Ранее чиновников уличили в нелюбви к отечественным автомобилям.