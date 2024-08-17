Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы минздрава Ингушетии уличили в махинациях с бюджетом на 100 млн рублей

МВД: замглавы минздрава Ингушетии заключил госконтракты на 100 млн в свою пользу

close
100%
Global Look Press

Замглавы минздрава Ингушетии незаконно организовал заключение госконтрактов на сумму 100 млн рублей, выгодополучателем от которых стала его семья. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

По данным следствия, уже бывший заместитель министра здравоохранения провернул преступную махинацию в период с марта по август 2020 года. Контракты на поставку медицинского оборудования номинально заключались с фирмой, принадлежащей его родственнику. Возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

До этого сообщалось, что в России за полтора года было изъято 3,3 тыс. домов и квартир по делам о коррупции. Также были конфискованы 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши (дорогие часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги), а также множество ценных бумаг. Все они были приобретены чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена.

Ранее чиновников уличили в нелюбви к отечественным автомобилям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами