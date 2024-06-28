За полтора года в доход государства изъяли более 3 тысяч квартир и домов чиновников

За полтора минувших года в доход российского государства было изъято более трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить госслужащие. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова сообщает ТАСС.

По словам Аристова, за 2023 год и пять месяцев 2024 года на основании судебных исполнительных листов приставы изъяли 3,3 тысячи квартир и домов, 115 транспортных средств и 427 предметов роскоши (дорогие часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги), а также множество ценных бумаг. Все они были приобретены чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена.

Основанием для изъятия ценностей стало законодательство о противодействии коррупции.

Речь об этом зашла в интервью ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума.

27 июня глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов выступил с предложением запретить неплательщикам алиментов посещать футбольные матчи в России. По его словам, поход на стадион является для мужчин привилегией, которую надо заслужить.

Ранее сообщалось, что судебные приставы поймали должника благодаря его увлечению японскими шахматами.