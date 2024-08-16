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В Донецке продолжают разбирать завалы после пожара в ТЦ

Пушилин: продолжается разбор завалов после пожара в гипермаркете в Донецке

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»

Разбор завалов после пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке продолжается, здание полностью разрушено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Политик отметил, что служба безопасности гипермаркета вовремя вывела посетителей. В связи с этим он предложил представить к наградам сотрудников «Галактики».

До этого Пушилин заявил, что 11 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести после обстрела торгового центра со стороны ВСУ. Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ обстреляли ТЦ из артиллерии калибром 155 мм, а также с использованием ударных беспилотников.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий торговый центр «Галактика», в котором находилось более ста посетителей. В числе пострадавших оказался подросток. После этого над местом происшествия продолжили фиксировать украинские БПЛА.

Ранее в Госдуме пообещали более жесткий ответ за атаку по Донецку, чем обычно.

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