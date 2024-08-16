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В ДНР назвали геноцидом обстрел торгового центра в Донецке

Омбудсмен ДНР Морозова: обстрел донецкого ТЦ «Галактика» является геноцидом

Обстрел торгового центра «Галактика» в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является умышленным актом геноцида. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание, что атакованный торговый центр — одно из самых больших мест скопления людей. Удар был нанесен в обеденное время, когда многие жители города могли прийти туда за покупками.

«Это ничто иное, как прямой и умышленный акт геноцида... Били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины», — написала Морозова.

Омбудсмен добавила, что она начала подготавливать письма для федерального уполномоченного по правам человека и международных правозащитных организаций. Морозова потребовала принять меры в отношении украинского правительства и осудить произошедшую атаку.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что после обстрела торгового центра «Галактика» 11 человек находятся в состоянии различной тяжести. По его словам, ВСУ обстреляли ТЦ из артиллерии калибром 155 мм и с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее опубликовали новое видео, снятое у горящего после удара ВСУ ТЦ в Донецке.

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