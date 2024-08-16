В Татарстане зоозащитница пытается вернуть собаку, которую удерживают в ветклинике

В Татарстане хозяйка собаки не может вернуть ее домой из ветклиники. Об этом сообщает KazanFirst.

Как рассказала изданию местная зоозащитница Эльвира Кутуева, ветеринарный центр «Зверополис» в Набережных Челнах продолжает незаконно удерживать ее питомца у себя, несмотря на решение городского суда.

История началась еще весной 2023 года, когда женщина обратилась в ветклинику, так как бездомному псу Барону потребовалась операция. За свои услуги специалисты запросили 156 тыс. рублей и отказали в выдаче собаки до тех пор, пока эта сумма не поступит на счет. Тем не менее суд встал на сторону клиентки и обязал «Зверополис» отдать ей Барона и выплатить 5 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

«После решения суда они через моего адвоката уговаривали оставить им собаку, но это все для того, чтобы я не пошла дальше. Ведь если я пойду на экспертизу — я докажу, что вся их деятельность это мошенническая схема, где они и не отдают собаку, и выбивают деньги за лечение. Нет другого выхода, как вернуть собаку мне», — говорит Кутуева.

Она уверена, что клиника отказывается возвращать животное, так как не хочет признавать свою ошибку. В «Зверополисе» не стали комментировать конфликтную ситуацию.

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