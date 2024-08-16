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В МИД РФ Певчих и Ярмыш попросили не скрывать паспорта других стран

Захарова призвала Ярмыш и Певчих рассказать о своем гражданстве

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) утаивают, документами каких стран они обладают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала их в своем Telegram-канале огласить эту информацию.

«Хотелось бы еще от этих расследователей-террористов услышать информацию и о наличии у них видов на жительство или паспортов других стран», — написала Захарова.

Ярмыш и Певчих были внесены в перечень террористов и экстремистов, согласно информации с сайта Росфинмониторинга. Причины их внесения в реестр не уточняются.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову. Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее на экс-главу ФБК Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Литве.

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