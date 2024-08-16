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Житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ «Галактика»

Shot: житель Донецка призвал Путина забрать всю Украину после удара ВСУ по ТЦ

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Житель Донецка, который спасал людей из горящего торгового центра (ТЦ) «Галактика» после удара украинской армии, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись обращения.

«Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!» — сказал мужчина.

16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли крупный торговый центр «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, пострадали семь гражданских лиц, в том числе подросток. Также после обстрела в здании начался пожар, площадь которого достигла 10 тысяч кв. метров.

До этого двое сотрудников МЧС России, ликвидировавшие пожар в Горловке в ДНР, пострадали при повторном обстреле ВСУ. Отмечается, что во время тушения пожарные несколько раз подвергались обстрелам.

Ранее появилось видео последствий обстрела торгового центра в Донецке.

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