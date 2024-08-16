Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одно из самых опасных государств мира сделало визы для россиян бесплатными

Власти Пакистана сделали визы для российских туристов бесплатными

close
100%
Faisal Mahmood/Reuters

Власти Пакистана сделали визы для жителей 126 стран, в том числе российских граждан, бесплатными. Об этом сообщает портал visasnews.

Такой шаг позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, избавиться от бюрократических формальностей и финансовых издержек, мешавших росту турпотока в Пакистан.

Во-вторых, показать мировому сообществу, что исламская республика, которая считается одной из самых опасных стран мира, берет долгосрочный курс на развитие туризма. Новые правила получения виз вступили в силу 14 августа.

14 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям.

15 августа Минэкономразвития РФ направило в МИД запрос об отмене визового режима с индийским курортным штатом Гоа.

Тем временем в Мьянме обсуждают запуск рейсов из Москвы из-за роста числа туристов. В настоящее время существуют только рейсы из Новосибирска в столицу Янгон с остановкой в Мандалае и обратно.

Ранее Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами