Одно из самых опасных государств мира сделало визы для россиян бесплатными

Власти Пакистана сделали визы для жителей 126 стран, в том числе российских граждан, бесплатными. Об этом сообщает портал visasnews.

Такой шаг позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, избавиться от бюрократических формальностей и финансовых издержек, мешавших росту турпотока в Пакистан.

Во-вторых, показать мировому сообществу, что исламская республика, которая считается одной из самых опасных стран мира, берет долгосрочный курс на развитие туризма. Новые правила получения виз вступили в силу 14 августа.

14 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям.

15 августа Минэкономразвития РФ направило в МИД запрос об отмене визового режима с индийским курортным штатом Гоа.

Тем временем в Мьянме обсуждают запуск рейсов из Москвы из-за роста числа туристов. В настоящее время существуют только рейсы из Новосибирска в столицу Янгон с остановкой в Мандалае и обратно.

Ранее Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.