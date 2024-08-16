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Саперы МЧС РФ обезвредили 74 суббоеприпаса РСЗО в Курской области

В МЧС РФ сообщили об обезвреживании 74 суббоеприпасов РСЗО в Курской области

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Александр Ермоченко/Reuters

Взрывотехники МЧС России обнаружили и обезвредили 74 суббоеприпаса от иностранных РСЗО в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира группы разминирования сводного отряда МЧС РФ.

«Выполняем работы по разминированию кассетных боеприпасов поставляемыми реактивными системами залпового огня, предположительно, иностранного производства», — рассказал он.

Представитель министерства уточнил, что на данный момент было обнаружено и уничтожено на месте 74 суббоеприпаса американского производства М-42.

До этого в пресс-службе МЧС сообщили, что взрывотехники за сутки очистили от снарядов 3 гектара территории Курской области, обезвредив около 50 суббоеприпасов.

Также за сутки в Курскую область девять колонн доставили более 360 тонн гуманитарного груза. Всего прибыло свыше 1,3 тыс. тонн гумпомощи.

Ранее в Курскую область для усиления группировки МЧС прибыл пожарный поезд.

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