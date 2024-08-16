Эксперты объяснили, можно ли считать атаку на Курск пересечением «красных линий»

В США назвали нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область пересечением «красных линий» в конфликте. Однако все подобные границы остаются воображаемыми, так как никаких договоренностей у сторон не было, заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. Атаку Киева он в беседе с 360.ru назвал неудачной демонстрацией для западных стран.

До этого экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что вторжение ВСУ в российский регион показало несостоятельность нерушимости «красных линий». Однако все зависит от трактовки этого понятия, так как никаких конкретных договоренностей не было, заявил Литовкин. Он назвал это воображаемыми границами в головах людей, подчеркнув, что Украина в любом случае никаких целей достичь не смогла.

«Украина, безусловно, хотела захватить Курскую область, чтобы потом принудить Россию к переговорам и попытаться обменять ее на другие территории, которые стали частью страны. Например, на Херсонскую область», — пояснил он.

Помимо этого, целью Киева была Курская АЭС, которую он хотел обменять на Запорожскую, однако смысла менять «российскую АЭС на российскую АЭС» нет, поэтому сама эта мысль выглядит абсурдной, подчеркнул военный эксперт.

По его словам, также ВСУ хотели продемонстрировать западным странам, что их поставки оружия не проходят впустую, призвав продолжить оказывать помощь.

Напомним, в пересечении «красных линий» Украину также упрекнул бывший посол США в России Джон Салливан. Он заявил, что ждет от президента России Владимира Путина «настолько решительной реакции, насколько это возможно», с целью вытеснить ВСУ с территории РФ.

Ранее в США атаку ВСУ на Курскую область назвали неразумной.