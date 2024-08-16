Военкор поддержала деанонимизацию аккаунтов, имеющих более 10 тысяч подписчиков

Военный корреспондент, четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова в беседе с Tsargrad.tv поддержала деанонимизацию в России блогеров, имеющих более 10 тысяч подписчиков. По ее мнению, такая мера поможет избавиться от фейковых аккаунтов и отфильтровать информационный поток.

«Даже мои друзья, знакомые говорят: «Марьян, слушай, у тебя там так много рекламы, я от тебя отписался». Я говорю: «У меня там почти нет рекламы». <...> Я прошу показать, на что человек подписан. И оказывается, что это какие-то ресурсы в духе «Военкор Z Марьяна», «Все об СВО Марьяна», «Агрегатор новостей Марьяна». Поэтому я поддерживаю эту меру», — сказала Наумова.

Она также предупредила, что нередко под обликом российских патриотических каналов скрываются информационные ресурсы противника.

9 августа президент России Владимир Путин подписал закон о деанонимизации владельцев страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков. Согласно документу, с 1 ноября текущего года администраторы таких блогов будут обязаны сообщать информацию о себе в Роскомнадзор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что на текущий момент многие пользователи и все крупные страны заинтересовались в деанонимизации медиа, из-за чего анонимные источники информации в будущем станут экзотическим видом.

Ранее МИД призвал россиян отказаться от YouTube.