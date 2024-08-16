В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

«В Сумах были слышны взрывы, предположительно, за городом», — говорится в публикации.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 9:35 (мск), тревога звучит в Сумской области больше часа.

Ночью 16 августа издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Киеве, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 16 августа стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, наиболее громкий взрыв отмечали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески. Иных подробностей он не привел.

Помимо этого, 15 августа взрыв произошел на Павлоградском механическом заводе на Украине. После этого началась детонация, продолжавшаяся несколько часов.

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Сумах.