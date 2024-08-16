Психолог рассказала, как распознать зависимость от смартфона у подростка

На появление зависимости от использования смартфона у подростка указывает необходимость проверять сообщения в течение первого часа после пробуждения и перед сном. Об этом kp.ru рассказала замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Анна Ермолаева.

Кроме того, у зависимых может нарастать тревога и раздражительность тогда, когда нет доступа к смартфону или интернету. К другим признакам психолог отнесла бесконечное прокручивание социальных сетей на каникулах и использование телефона в ущерб другим приятным или значимым занятиям.

«Есть разные степени вовлеченности ребенка в гаджеты. Но если начинает страдать общение подростка со сверстниками, портиться отношения с близкими; когда просьбы и ограничения родителей вызывают агрессию, а также если постоянный скролинг ленты вызывает расстройства сна — обязательно обратитесь к психологу», — заключила Ермолаева.

Директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев до этого рассказал «Газете.Ru», что признаком зависимости от гаджетов у подростков может выступать то, что отсутствие доступа к телефону и ограничение экранного времени вызывают тревожность.

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