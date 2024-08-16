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Слуцкий предложил ввести льготы для участников КТО в приграничных областях

Слуцкий: для участников КТО в приграничных областях следует ввести льготы

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в правительство с предложением распространить существующие льготы и компенсации на участников контртеррористической операции в приграничных с Украиной областях. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Наши солдаты — настоящие герои, заслуживающие наград и выплат за участие в контртеррористических операциях», — написал Слуцкий.

Депутат напомнил, что в настоящий момент повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе. Этот вопрос регулируется правительством России.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Белгородской, Брянской и Курской областях вечером 9 августа.

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа, боевые действия в регионе продолжаются до настоящего времени.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов рассказал о попытках прорыва ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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