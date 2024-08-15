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Бывший партнер сенатора Савельева попросил Бастрыкина разобраться в его бизнесе

Экс-партнер арестованного сенатора Савельева просит СК разобраться в его бизнесе

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В СКР обратился бизнесмен Сирин Бадрутдинов, бывший компаньон находящегося под следствием по уголовному делу о растрате сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о средствах из их строительной компании ООО «Спецстройсервис».

«Предприниматель просит председателя СКР Александра Бастрыкина еще раз проверить обстоятельства своего уголовного преследования», — уточнили в публикации.

Бадрутдинов убежден, что есть основания для прекращения дела за отсутствием состава преступления. Он настаивает на том, что действиям сенатора Савельева требуется объективная оценка. Издание не исключило, что участие в бизнесе господина Савельева может стать основанием для конфискации его активов.

2 августа правоохранители задержали сенатора Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Ранее суд оставил под арестом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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