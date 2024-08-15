Журналисту Sota Кригеру продлили арест по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей журналисту проекта Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артему Кригеру, которого подозревают в том, что он участвовал в работе экстремистской организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд продлил до 3 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кригера», — говорится в сообщении.

В июне Кригера задержали по подозрению в участии в работе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. 27 июня Росфинмониторинг включил Кригера в список экстремистов.

В апреле в Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова по аналогичному делу об участии в экстремистском сообществе. По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видео для публикации на YouTube канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК). В июне суд подтвердил законность его ареста.

Ранее сообщалось, что обвиненная в оскорблении бойца СВО педиатр пыталась сбежать за границу.