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Участник СВО оставил жену и детей без денег, обвинив их в отсутствии помощи

Многодетный участник СВО заблокировал доступ к зарплатному счету для своей семьи

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Станислав Красильников/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) заблокировал доступ к своему зарплатному счету для семьи, теперь его супруге, воспитывающей 10 детей, приходится работать по ночам. Об этом сообщает MSK1.RU.

Алексей отправился в зону проведения СВО полтора года назад. Мужчине долгое время не давали отпуск, когда он его все же получил, приехал домой на две недели.

Пока Алексей находился в Москве, он аннулировал банковскую доверенность на свою супругу Елену и лишил ее доступа к счету, куда зачислялась его зарплата. При этом женщина воспитывает десятерых детей, пятеро из которых — инвалиды.

По словам Елены, ее муж уже давно хочет досрочно расторгнуть контракт с Минобороны РФ. Она рассказала, что в июне Алексей приехал домой очень злым, считал, что семья должна помочь ему ускорить увольнение.

Изначально россиянин отправился на СВО с целью заработать деньги для своей семьи. Теперь мужчина угрожает супруге разводом и твердит, что будет откладывать зарплату уже для себя. Елена предположила, что на такую мысль его натолкнули сослуживцы.

По данным издания, чтобы ускорить расторжение контракта, Елена даже написала президенту РФ Владимиру Путину, но письмо было направлено в Минобороны.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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