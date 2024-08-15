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На поддержку туризма в РФ направят более 6,5 млрд рублей

Мишустин сообщил о выделении более 6,5 млрд рублей на поддержку туризма в РФ

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Depositphotos

Кабмин выделит более 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Субсидия позволит инвесторам быстро завершить все работы и вовремя закончить строительство и реконструкцию номеров в гостиницах, а также открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений.

В мае расширить программу туризма поручил президент РФ Владимир Путин. Правительство должно было выделить средства для создания около 60 тысяч гостиничных номеров, а количество посетителей туробъектов должно было вырасти до 23 млн человек в год.

До этого эксперты рассказали о главных тенденциях отдыха за границей этим летом. Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет — по итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

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