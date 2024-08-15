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На севере Украины повредили железнодорожные электроподстанции

«Украинские железные дороги» сообщили о повреждении электроподстанций

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Depositphotos

«Украинские железные дороги» сообщили о повреждении своих электроподстанций на севере страны. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Нанесены удары по энергетической системе «Укрзализныци» на севере Украины. В результате атаки были повреждены подстанции компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за произошедшего временно обесточены отдельные участки путей.

В «Украинских железных дорогах» отметили, что задержки поездов могут составлять до 40 минут.

Отмечается, что компания на данный момент собственными силами работает над восстановлением энергосистемы.

До этого украинская национальная полиция сообщила в Telegram-канале, что за неделю семь человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей ВСУ и релейных шкафов на железных дорогах. Уточняется, что пять человек поджигали военные авто, еще двое — совершили диверсию на железной дороге — подожгли релейный шкаф. Среди задержанных есть организатор группы (иностранец) и трое несовершеннолетних.

Ранее в Киеве подожгли военную машину.

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