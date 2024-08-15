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На Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски

Власти Украины собрались провести приватизацию Николаевского глиноземного завода

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Высший антикоррупционный суд на Украине принял решение передать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, в государственную собственность. Об этом сообщает местный портал Liga.net.

По данным источника, в собственность украинскому государству перешли 100% корпоративных прав НГЗ по вердикту суда. Кроме того, у Дерипаски изъяли около 150 заводских зданий и свыше 200 транспортных единиц.

В настоящее время украинский Фонд госимущества проводит регистрацию имущества Дерипаски, чтобы наполнить уставной капитал НГЗ.

Liga утверждает, что по завершению этого процесса местные власти получат право провести масштабную приватизацию имущества, а после этого — найти частного покупателя. Намерение о передаче активов в частную собственность подтвердили в Фонде госимущества, однако имена возможных претендентов раскрывать не стали.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против физических лиц. В их числе среди прочих — предприниматель Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глав ВТБ Андрей Костин.

Ранее Дерипаска рассказал, когда вернется 2007 год.

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