«Народный фронт» закупил для защитников Курской области дроны и тепловизоры

Движение «Народный фронт» закупило для бойцов, отражающих атаки ВСУ в Курской области, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры и FPV-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, шлемы и бронежилеты, медикаменты и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Для защитников Курской области был открыт специальный сбор. На сегодняшний день в рамках этого сбора россияне передали в фонд «Все для Победы!» 128 млн рублей.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, атака ВСУ на Курскую область потребовала переброски в регион дополнительных резервов. Для бойцов были закуплены необходимые вещи и спецсредства.

Он пояснил, что текущая обстановка на фронте не позволяет собирать большие колонны и проводить массовые вручения. Поэтому техника выдается малыми партиями по мере поступления на склад.

Представитель «Народного фронта» Владислав Ступка рассказал, что активисты развозят по подразделениям дроны «Mavic», оснащенные приборами ночного видения, которые позволяют отслеживать перемещения противника в любое время суток, FPV-дроны, приборы ночного видения и многое другое.

«Все, что нам передали, для нас очень важно. Это позволит нам выполнять боевые задачи. Мы не дадим противнику пройти дальше», — рассказал боец бригады морской пехоты с позывным «Шиш».