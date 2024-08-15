Два белых медведя растерзали смотрителя радара в Канаде

В канадской Арктике смотритель радара подвергся нападению двух белых медведей, спасти мужчину не смогли. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел на острове Бревурт, мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны и подвергся нападению белых медведей. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

Власти выследили и ликвидировали хищников, проводится расследование. Как отмечается в публикации, белые медведи могут напасть на человека, когда они испытывают чувство голода и не могут найти более подходящей добычи. Иные обстоятельства произошедшего не приводятся.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области медведица с двумя медвежатами напала на прохожего во дворе жилого дома. Хищник успел повалить мужчину на землю. Зверя смогли спугнуть очевидцы, которые начали громко кричать. По предварительной информации, россиянин не пострадал.

Ранее в Якутии сельчане пожаловались на белого медведя, который держит в страхе всю деревню.