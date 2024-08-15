Семья из США получила свидетельство о временном убежище в России

Многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Супруги Хэер с детьми будут проживать на территории Московской области.

По словам Волк, Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского вероисповедания, у них трое детей. Семья приняла решение переехать в Россию на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также некачественного образования.

В дальнейшем Лео и Шантель рассчитывают получить гражданство России. Как утверждает Волк, американская пара считает РФ более безопасным местом для жизни, где также предоставляется хорошее образование, многодетным семьям оказывается поддержка.

В марте сообщалось, что бывший офицер США Скотт Беннетт попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он рассказал, что хотел бы использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на благо РФ.

Ранее американский боксер заявил, что выборы президента в России лучше, чем в США.