Активисты Letzte Generation проводят акции в ряде аэропортов ФРГ

Активисты радикального экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») проводят акции протеста сразу в нескольких аэропортах различных городов Германии. Об этом члены движения написали в соцсети Х.

«Протесты в аэропортах Берлина, Штутгарта, Нюрнберга и Кёльна/Бонна! В настоящее время восемь человек нарушают авиасообщение», — говорится в публикации.

Активисты подчеркнули, что, по их мнению, «климатическая катастрофа гораздо страшнее любой угрозы наказания». Члены движения считают, что изменение климата разрушает будущее человечества и угрожает его существованию.

Letzte Generation призывает мировое сообщество к более решительной борьбе с изменением климата. По их мнению следует ограничить скорость на автомагистралях, а также снизить стоимость проезда в общественном транспорте. Представители движения утверждают, что будут устраивать акции протеста, пока в Германии не найдут оптимального решения.

До этого аэропорт Кёльн/Бонн в Германии объявил о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону экоактивистов.

Ранее экоактивист попытался приклеиться к крылу частного самолета.