Путин выдвинул трех кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии в Telegram-канале.

«Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания республики три кандидатуры на пост главы региона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российский лидер внес на рассмотрение кандидатуры действующего главы субъекта Махмуд-Али Калиматова. Кроме него в список были добавлены руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихан Арапханов, а также председатель регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев.

Выборы в республике состоятся 8 сентября. Парламенту Ингушетии предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов.

До этого глава государства пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах в сентябре. В ходе общения с президентом врио главы Калининградской области отметил, что в случае победы на выборах «сделает все, чтобы оправдать доверие» российского лидера и жителей региона.

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ.