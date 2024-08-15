В Японии из-за тайфуна отменят сотни авиарейсов

В Японии из-за тайфуна «Ампил» отменят почти 500 внутренних авиационных рейсов. Об этом сообщает ТАСС.

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) заявила о вынужденной отмене 191 рейса. Крупнейший внутренний авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) отменил не менее 280 авиарейсов.

Группа железнодорожных компаний Japan Railways (JR) не исключила временного прекращения движения высокоскоростных поездов «синкансэн» на ряде линий, которые расположены на востоке и северо-востоке Японии.

Метеорологи сообщили о приближении тайфуна к столичному региону утром 16 августа. Скорость порывов ветра в районе прохождения «Ампила» в настоящее время составляет 30-45 м/с.

В течение нескольких ближайших дней в северо-восточной части страны может выпасть от 200 мм до 300 мм осадков. Национальное метеорологическое управление предупредило о возможности оползней в горах.

До этого сообщалось, что грузовое судно, которое попало в шторм из-за тайфуна «Гаеми», затонуло у берегов Тайваня.

Ранее ученые предупредили, что усиление тропических циклонов погубит большую часть морских птиц.