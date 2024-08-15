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Ректор Колумбийского университета ушла в отставку из-за скандалов по палестинскому вопросу

Ректор Колумбийского университета Немат Минуш Шафик ушла в отставку

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Luis Ribeiro/AP

Ректор Колумбийского университета, одного из самых известных учебных заведений США, Немат Минуш Шафик подала в отставку после длительного скандала, связанного с ее реакцией на акции протеста в поддержку Палестины, проходившие на кампусе. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя университета.

Согласно информации издания, решение Шафик, занявшей пост в июле прошлого года, стало неожиданностью для многих. Это связано как с тем, что отставка произошла всего за месяц до начала осеннего семестра, так и с тем, что она сохранила доверие членов правления университета, несмотря на возникший скандал.

Таким образом, Шафик стала третьим ректором из университетов Лиги Плюща, покинувшим свою должность за последний год.

На фоне палестино-израильского конфликта Шафик столкнулась с обвинениями в свой адрес. Сторонники Палестины упрекали ее в том, что она неоднократно вызывала полицию для разгона протестующих и освобождения захваченных зданий.

В то же время произраильские активисты критиковали ее за недостаточную реакцию на антисемитизм и отсутствие мер по защите студентов еврейского происхождения.

Ранее выступление Харрис на предвыборном митинге сорвали пропалестинские протестующие.

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