Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медпомощи

В правительстве Курской области заявили, что украинские спецслужбы распространяют фейковые сообщения о создании военных госпиталей на базе гражданских больниц и приостановке медицинской помощи жителям. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении отмечается, что фейковые публикации легко распознаются по неправильному названию больниц, часть из которых ранее была объединена.

Власти российского региона также призвали население сохранять бдительность.

До этого министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев создаст «зону безопасности» на территории Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее все экстренные службы Курской области были переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ.