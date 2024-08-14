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Петербуржца оштрафовали за призыв к терроризму под постом о выступлении президента

В Петербурге наказали мужчину, призывавшего к терроризму в соцсетях

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Shutterstock

Суд вынес приговор петербуржцу, который призывал к терроризму в соцсетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как говорится в публикации, Павла Цурканова осудили за то, что в июне 2023 года он оставил экстремистский комментарий под одним из сообщений в группе «Новости Ростов-на-Дону!» во «ВКонтакте».

Фотография президента России с подписью «Путин сегодня сделает ряд заявлений из Кремля» вызвала у мужчины желание отреагировать призывом к террористической деятельности. Свое заявление он начал со слов «...их всех кремлевских…» и закончил словами «…над русским народом».

В итоге Цурканову запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете в течение двух лет и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Ранее жителя Магадана приговорили к двум годам колонии за призывы уничтожать русских.

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