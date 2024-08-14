Названо число жителей Курской области, прибывших в ПВР

Более восьми тыс. жителей Курской области в настоящее время находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что сейчас в приграничных районах региона продолжается работа по временному отселению людей. Граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома, стараются обеспечить всем необходимым.

«На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся свыше восьми тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей», — рассказали в профильном ведомстве.

Из заявления следует, что ПВР были организованы на территории 11 регионов страны. При этом за минувшие сутки в пункты временного размещения в Московской, Тульской, Тверской и Костромской областях прибыли порядка 200 человек. Еще 5,5 тыс. граждан разместили в 50 ПВР, которые находятся непосредственно в Курской области.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эвакуацию в ряде приграничных районов РФ объявили в связи с активизацией боевых действий в Курской области. 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались проникнуть вглубь региона.

8 августа министерство обороны РФ сообщило о боях в Суджанском и Кореневском районах. На следующий день в Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции.

Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, пообещал достойный ответ Украине на атаку на приграничный регион.

Ранее на Украине рассказали о планах в отношении Курской области.