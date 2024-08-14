В Липецком районе после атаки беспилотников повреждены более ста домов

После массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Липецкий муниципальный район, которая произошла 9 августа, повреждения получили более ста домов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Давид Тодуа.

«По общей оценке всего пострадали 106 домов», — написал он.

По его словам, в настоящее время там ведутся ремонтные работы.

«Держим на контроле ситуацию, навестили несколько владений в Копцевых Хуторах», — отметил глава района.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. В результате удара возникли масштабные разрушения, включая возгорание на военном аэродроме. Для устранения последствий и обеспечения безопасности в Липецком муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, после атаки сообщалось о возгорании на местном военном аэродроме, также поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ранее стала известна цель атаки ВСУ на Липецк.