Россиянам рассказали, как сохранить полезные свойства варенья при варке

Варенье при варке теряет большинство полезных микроэлементов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева. При этом, по ее словам, способы сохранить витамины в лакомстве все-таки есть.

«Самый лучший способ — сделать сырое варенье, то есть перекрутить ягоды или фрукты с сахаром. Такое варенье сохраняет свои витамины С, каротиноиды и другое. Можно выбрать варку-пятиминутку. Такие рецепты тоже есть. Более длительная обработка способствует тому, что полезных веществ станет намного меньше», — сказала специалист.

Она также предупредила, что варенье стоит хранить не более одного года, поскольку в нем накапливается опасное для здоровья вещество — оксиметилфурфурол, которое образуется в результате разложения сахара.

До этого Солнцева предостерегла от употребления варенья лиц, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По ее словам, в этом лакомстве содержится почти 70% углеводов.

Врач-диетолог Елена Соломатина в свою очередь предупредила, что пожилым людям может быть опасно есть малиновое варенье, потому что оно повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний ЖКТ.

Ранее были названы самые опасные для здоровья виды варенья.