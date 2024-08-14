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Стало известно, с кого в России начнут сокращение госслужащих

Профессор Сафонов: сокращение госслужащих затронет замминистров и советников

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Сокращение количества госслужащих в России начнут с заместителей министров и их советников, получающих значительно больше, чем обычные сотрудники ведомств при гораздо меньшей нагрузке, считает экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Сегодня ситуация сложилась так, что количество людей в отдельном министерстве не отражает реальную нагрузку, заявил он в беседе с НСН.

Начать сокращение госслужащих придется с выяснения конкретных задач каждого ведомства, так как где-то сотрудников слишком много, а где-то их крайне не хватает, отметил эксперт.

«У нас есть министерства, которые обладают большим административным ресурсом, что и помогло им выбить численность. Сокращение численности не должно приводить к тому, что люди будут работать по 12-14 часов ежедневно», — подчеркнул Сафонов.

Обратить внимание нужно именно на высший уровень управления, так как зачастую у министров много заместителей и советников, которые делают не так много, а получают в разы больше обычных работников. Причем сокращение для многих из таких помощников станет трагедией, а вот по-настоящему квалифицированные кадры легко найдут новую работу, считает профессор.

Однако даже сокращение числа чиновников не решит проблему с уровнем зарплат рядовых сотрудников – экономия позволяет увеличить их лишь на первом этапе, а в целом для этого требуется индексация, подчеркнул Сафонов.

Напомним, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за уменьшение числа госслужащих, поскольку это позволит увеличить зарплаты оставшимся. При этом он согласился, что это трудный вопрос, так как такое решение касается конкретных людей и их семей.

Ранее чиновникам предложили делиться зарплатой с армией.

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