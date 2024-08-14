В России появится цифровой охотничий билет

В России к концу 2024 года запустят систему «Цифрового охотничьего билета», которая позволит дистанционно получать разрешение на рыбалку и добычу природных ресурсов. Об этом kp.ru сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Григоренко.

Нововведение будет запущено в рамках сервиса «Выезд на охоту и рыбалку». Пользователям будут доступны услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов федерального образца, получению разрешения на добычу природных ресурсов и подаче сведений о собранном в лесах или других природных участках. Их будут оказывать по принципу «Жизненной ситуации».

«Для каждой «жизненной ситуации» формируется набор необходимых госуслуг, которые можно получить в комплексе, максимально просто и быстро. «Жизненные ситуации» являются частью федерального проекта «Государство для людей», который предполагает не просто улучшение отдельных сервисов, а трансформацию всей системы оказания федеральных и региональных услуг в стране», — сказал Григоренко.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной сдаче экзамена перед получением охотничьего билета. Билет могут выдать лицам старше 16 лет, которые не признаны недееспособными и не имеют непогашенную или неснятую судимость.

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