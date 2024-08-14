В Подмосковье отремонтировали несколько участков трассы М-9 «Балтия»

В Московской области отремонтировали 25 км покрытия на федеральной трассе М-9 «Балтия», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На участках с 22 по 50 км и с 68 по 83 км специалисты заменили верхний слой покрытий на изношенных участках Новорижского шоссе.

На дороге устранили колейность, другие дефекты, а также нанесли разметку.

Работы проводились в круглосуточном режиме и завершились на месяц раньше запланированного срока.

Всего в текущем году в планах ФКУ «Центравтомагистраль» обновить более 100 км федеральных автомобильных дорог в Подмосковье.