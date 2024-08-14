В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Курской области во второй раз за ночь объявили о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он призвал население укрыться в не имеющих окон помещениях со сплошными стенами, такими как коридор, ванная, кладовая. Если граждане в момент объявления ракетной атаки находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание либо найти подходящее укрытие.

До этого Смирнов заявил, что в Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины.

11 августа сообщалось, что в Курске в результате работы систем противовоздушной обороны одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошел пожар. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Ранее экс-военный США заявил, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.