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Собянин сообщил, что еще 23 тыс. жителей Москвы отправятся добровольцами на СВО

Собянин: в этом году по контракту в зону СВО из Москвы уйдет еще 23 тыс. человек

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2024 году добровольцами на СВО отправятся еще 23 тыс. жителей Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21, и в этом году во вторую волну уйдет еще 23 тысячи человек», — сообщил мэр.

По его словам, Москва в этом отношении — один из лидеров среди субъектов по динамике и по количеству людей, которые сражаются в зоне СВО.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что количество желающих добровольцев заключить контракт с Минобороны увеличилось. Президент отметил, что темпы продвижения Вооруженных сил России по всему фронту также увеличились в 1,5 раза.

Также в ходе заседания по ситуации в Курской области он пообещал достойный ответ Украине за ее действия.

Ранее Путин назвал главную задачу Минобороны РФ.

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