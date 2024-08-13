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Родителям объяснили, как выбрать рюкзак для первоклассника

Врач Одинаева: рюкзак для первоклассника не должен весить более 700 граммов

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Выбирая рюкзак для первоклассника, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов. Кроме того, ранец не должен быть тяжелым.

«Вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка», — рассказала врач-ортопед, травматолог Нисо Одинаева.

Также специалисты призывают обратить внимание на размер рюкзака — он не должен быть слишком большим. Верхняя его часть не должна давить на шею, а нижняя на поясницу.

Согласно исследованию ВЦИОМ, на сборы ребенка в школу российская семья в прошлом году в среднем тратила 24 тыс. рублей, в 2024-м эта сумма очевидно возрастет. Для экипировки первоклассника расходы могут быть еще больше — ведь приобретать полный школьный комплект придется с нуля. «Газета.Ru» составила список самых важных покупок к 1 сентября и собрала советы опытных родителей, на чем и как можно сэкономить.

Ранее психолог объяснил, как настроить ребенка на учебу перед 1 сентября.

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