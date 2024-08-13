Жителя Сумской области Украины суд приговорил к чтению «Кобзаря» Тараса Шевченко и трем годам тюрьмы за пророссийские взгляды. Об этом сообщает издание «Страна».

«Будет ли житель поселка Липовая Долина читать произведения Тараса Шевченко, должен проконтролировать уполномоченный орган по вопросам пробации», — сообщил источник.

Сообщается, что мужчина поддерживал действия российских властей в беседах с односельчанами и критиковал Украину. В суде обвиняемый утверждал, что делал это назло своим соседям, с которыми у него был конфликт.

До этого член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию прямо с чемпионата Европы и получил паспорт РФ. Ранее он служил в ВСУ, но сильно разочаровался, когда в госпитале с него начали требовать взятки. Спортсмен признался, что после этого начал искать любой способ покинуть Украину.

По его словам, он принял присягу в 2021 году и служил во Львовской области, куда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании. С началом СВО Кузнецова перевели на передовую. Он заявил, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев.

Ранее в Петербурге украинца арестовали за шпионаж.