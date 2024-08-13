В Курской области отменили региональный режим ЧС

В Курской области отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора и правительства региона.

В публикации отмечается, что решение принято в связи с тем, что на территории области уже введен режим ЧС федерального уровня.

Региональный режим чрезвычайной ситуации в Курской области был объявлен 7 августа. Спустя два дня, 9 августа, обстановку признали ЧС федерального характера.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ.